Die verwegenen Vier reißen aus - Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Enid Blyton - Die verwegenen Vier
Folge 3: Die verwegenen Vier reißen aus - Teil 3
27 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die Geschwister Peggy, Mike und Laura leben bei ihrer raffgierigen Tante Harriet und deren Mann Henry. Als es bei Harriet und Henry immer unerträglicher wird, beschließen die drei, auszureißen. Gemeinsam mit Jack und Collie ziehen sie los.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enid Blyton - Die verwegenen Vier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1996 E.B Adventures Production BV / CLT / Cloud 9 Classic Collection