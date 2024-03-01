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Enid Blyton - Die verwegenen Vier

Die verwegenen Vier halten zusammen - Teil 4

RiCStaffel 1Folge 20vom 01.03.2024
Die verwegenen Vier halten zusammen - Teil 4

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Enid Blyton - Die verwegenen Vier

Folge 20: Die verwegenen Vier halten zusammen - Teil 4

27 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Die Kinder machen mit ihrem Vater und seiner Verlobten eine Reise zu einem berühmten Aztekentempel. Ihr Führer ist Chauca, der letzte Überlebende seines Stammes, der von den Silberschädeln, Anhängern eines geheimnisvollen Kultes, ausgerottet wurde.

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