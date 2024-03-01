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Enid Blyton - Die verwegenen Vier

Die verwegenen Vier bewähren sich - Teil 4

RiCStaffel 1Folge 8vom 01.03.2024
Die verwegenen Vier bewähren sich - Teil 4

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Enid Blyton - Die verwegenen Vier

Folge 8: Die verwegenen Vier bewähren sich - Teil 4

27 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Sehr zum Kummer der Kinder Peggy, Mike und Laura scheint sich zwischen ihrem Vater und der Fotoreporterin Charlotte eine Romanze anzubahnen. Die beiden gehen mit ihrem Buch auf eine Promotion-Tour und lassen die Kinder beim Kindermädchen.

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