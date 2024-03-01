Die verwegenen Vier halten zusammen - Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Enid Blyton - Die verwegenen Vier
Folge 19: Die verwegenen Vier halten zusammen - Teil 3
27 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die Kinder machen mit ihrem Vater und seiner Verlobten eine Reise zu einem berühmten Aztekentempel. Ihr Führer ist Chauca, der letzte Überlebende seines Stammes, der von den Silberschädeln, Anhängern eines geheimnisvollen Kultes, ausgerottet wurde.
