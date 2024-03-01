Die verwegenen Vier auf Geisterjagd - Teil 4Jetzt kostenlos streamen
Enid Blyton - Die verwegenen Vier
Folge 16: Die verwegenen Vier auf Geisterjagd - Teil 4
27 Min. Ab 6
Thaddeus verbringt mit Charlotte, dem Kindermädchen Ruby und den Kindern Mike, Peggy, Laura und Jack ein paar Urlaubstage in einem irischen Schloss, dass von der exzentrischen Ma Moon und ihrem mysteriösen Sohn Fin Bar betrieben wird.
