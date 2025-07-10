Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 10.07.2025
60 Min.Folge vom 10.07.2025

Ephesos verfügte einst über drei Stadttore – eines davon, das sogenannte Koressische Tor, ließ sich jedoch erst im Jahr 2024 eindeutig verorten. An genau diesem neuralgischen Punkt im antiken Stadtgefüge führt ein Team der ÖAW derzeit umfassende Ausgrabungen durch, um die Baugeschichte dieses Monuments von der hellenistischen bis in die spätantike Zeit zu rekonstruieren.

