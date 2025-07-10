Ephesos
Folge 1: Ephesos - Tag 1
60 Min.Folge vom 10.07.2025
Ephesos verfügte einst über drei Stadttore – eines davon, das sogenannte Koressische Tor, ließ sich jedoch erst im Jahr 2024 eindeutig verorten. An genau diesem neuralgischen Punkt im antiken Stadtgefüge führt ein Team der ÖAW derzeit umfassende Ausgrabungen durch, um die Baugeschichte dieses Monuments von der hellenistischen bis in die spätantike Zeit zu rekonstruieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ephesos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0