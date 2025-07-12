Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ephesos in der Westtürkei gehört zu den bedeutendsten archäologischen Fundstätten weltweit , nicht zuletzt, weil die Stadt nie überbaut wurde. Seit 130 Jahren erforschen österreichische Archäologen die Stätte. Im vergangenen Jahr entdeckten sie den lange verschollenen Standort des historisch belegten „Koressischen Tores“ der antiken Metropole. Derzeit arbeitet ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an zwei verschiedenen Grabungsstätten. Mit ORF ON kann man unmittelbar dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird.

