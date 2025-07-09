Ephesos: Restauration einer Wandmalerei - Tag 2Jetzt kostenlos streamen
Das Hanghaus 2 in Ephesos gilt als eine der bedeutendsten archäologischen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Es handelt sich um einen luxuriösen Wohnkomplex aus dem 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr., der reich mit Wandmalereien, Mosaiken, Marmorböden und Stuckdekorationen ausgestattet war. Die Hanghäuser dienten der wohlhabenden Oberschicht von Ephesos als Wohnsitz und zeigen eindrucksvoll den gehobenen Lebensstil und Wohnkomfort in einer bedeutenden römischen Metropole. 2025 unternimmt das Team der ÖAW Restaurierungen an einigen der prachtvollen Wandmalereien und Mosaikböden. Sendungshinweis: "Ephesos - Tag 2", 11.07.2025 um 04.55 Uhr auf ORF III. ***Hinweis der Redaktion***: Der ORF bietet als Sendebegleitung unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements aus Politik, Chronik, Kultur und Wirtschaft an. Danach sind diese auch als Video on Demand abrufbar. Die thematische Auswahl der Livestreams erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen der Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung.
