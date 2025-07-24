Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ephesos

Ausgrabungen in Ephesos Tag 12

ORF IIIStaffel 1Folge 16vom 24.07.2025
Ausgrabungen in Ephesos Tag 12

Ausgrabungen in Ephesos Tag 12Jetzt kostenlos streamen

Ephesos

Folge 16: Ausgrabungen in Ephesos Tag 12

60 Min.Folge vom 24.07.2025

Österreichische Wissenschafterinnen und Wissenschafter führen seit 130 Jahren Forschungen in Ephesos in der Nähe des heutigen Selcuk in der Türkei durch. Einblick in diese beeindruckende Forschungsgeschichte bietet von 9. bis 25. Juli ein digitales Fenster: Auf ORF ON beobachten die Zuseherinnen und Zuseher im Livestream von 7:00 bis 11:00 Uhr die Arbeit an zwei Grabungsstätten. Diese Grabungsstätten sind ein beeindruckendes Zeugnis österreichischer Wissenschaftsgeschichte und gelebter internationaler Zusammenarbeit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ephesos
ORF III
Ephesos

Ephesos

Alle 1 Staffeln und Folgen