Ephesos
Folge 2: Ephesos: Ausgrabung des dritten Eingangstors - Tag 1
Ephesos verfügte einst über drei Stadttore – eines davon, das sogenannte Koressische Tor, ließ sich jedoch erst im Jahr 2024 eindeutig verorten. An genau diesem neuralgischen Punkt im antiken Stadtgefüge führt ein Team der ÖAW derzeit umfassende Ausgrabungen durch, um die Baugeschichte dieses Monuments von der hellenistischen bis in die spätantike Zeit zu rekonstruieren. Sendungshinweis: "Ephesos - Tag 2", 11.07.2025 um 04.55 Uhr auf ORF III. ***Hinweis der Redaktion***: Der ORF bietet als Sendebegleitung unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements aus Politik, Chronik, Kultur und Wirtschaft an. Danach sind diese auch als Video on Demand abrufbar. Die thematische Auswahl der Livestreams erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen der Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung.
