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Folge 23: erLesen - Der Podcast: Folge 3
Einmal im Monat unterhalten sich die beiden Literaturkenner Felix Platzgummer und Kyril Klang über Trends der Szene, aktuelle Neuerscheinungen und zu Unrecht vergessene Klassiker. In dieser Folge geht es um toxische Liebesbeziehungen in Romanen. Mit dabei haben wir Sally Rooneys Bestseller "Normale Menschen" und Dana von Suffrins neuen Roman "Toxibaby". In "Normale Menschen" begleiten wir zwei junge Menschen in einer durchaus problematischen On-Off-Beziehung beim Erwachsenwerden. Und das Paar in "Toxibaby" stürzt sich Hals-über-Kopf in eine Beziehung, und merken bald, dass sie nicht gemeinsam sondern gegeneinander leben. Bildquelle: Daniel Zanetti/ORF
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