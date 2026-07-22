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erLesen - Der Podcast: Spezial zum Bachmannpreis - 3. Lesetag

ORF IIIStaffel 1Folge 27vom 22.07.2026
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Folge 27: erLesen - Der Podcast: Spezial zum Bachmannpreis - 3. Lesetag

34 Min.Folge vom 22.07.2026

Felix Platzgummer und Kyril Klang berichteten aus Klagenfurt über das Jubiläum der Tage der deutschsprachigen Literatur und gaben Einblicke in das aktuelle Geschehen der Literaturszene. Bildquelle: ORF/ORF III/Daniel Zanetti

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