erLesen - Der Podcast: Spezial zum Bachmannpreis - 3. LesetagJetzt kostenlos streamen
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Folge 27: erLesen - Der Podcast: Spezial zum Bachmannpreis - 3. Lesetag
34 Min.Folge vom 22.07.2026
Felix Platzgummer und Kyril Klang berichteten aus Klagenfurt über das Jubiläum der Tage der deutschsprachigen Literatur und gaben Einblicke in das aktuelle Geschehen der Literaturszene. Bildquelle: ORF/ORF III/Daniel Zanetti
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