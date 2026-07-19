erLesen - Der Podcast: Spezial zum Bachmannpreis - 2. LesetagJetzt kostenlos streamen
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Folge 26: erLesen - Der Podcast: Spezial zum Bachmannpreis - 2. Lesetag
37 Min.Folge vom 19.07.2026
Direkt aus Klagenfurt melden sich Felix Platzgummer und Kyril Klang mit einer Spezialausgabe ihres Literaturformats. Anlässlich der 50. Tage der deutschsprachigen Literatur sprechen die beiden Literaturkenner über aktuelle Neuerscheinungen, prägende Trends und vergessene Klassiker. Live von einem der wichtigsten Literaturereignisse im deutschsprachigen Raum. Bildquelle: ORF
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