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erLesen - Der Podcast: Spezial zum Bachmannpreis - 2. Lesetag

ORF IIIStaffel 1Folge 26vom 19.07.2026
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Folge 26: erLesen - Der Podcast: Spezial zum Bachmannpreis - 2. Lesetag

37 Min.Folge vom 19.07.2026

Direkt aus Klagenfurt melden sich Felix Platzgummer und Kyril Klang mit einer Spezialausgabe ihres Literaturformats. Anlässlich der 50. Tage der deutschsprachigen Literatur sprechen die beiden Literaturkenner über aktuelle Neuerscheinungen, prägende Trends und vergessene Klassiker. Live von einem der wichtigsten Literaturereignisse im deutschsprachigen Raum. Bildquelle: ORF

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