erLesen - Der Podcast: Spezial zum Bachmannpreis - 1. LesetagJetzt kostenlos streamen
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Folge 25: erLesen - Der Podcast: Spezial zum Bachmannpreis - 1. Lesetag
36 Min.Folge vom 16.07.2026
Einmal im Monat sprechen die beiden Literaturkenner Felix Platzgummer und Kyril Klang über aktuelle Trends der Literaturszene, Neuerscheinungen und zu Unrecht vergessene Klassiker. In dieser Spezialfolge melden sie sich direkt aus Klagenfurt von den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Bildquelle: ORF/ORF III/Daniel Zanetti
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