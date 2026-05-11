ESC Science (1/5): Was ESC-Songs erfolgreich machtJetzt kostenlos streamen
ESC Science: Wissen hinter den Kulissen
Folge 1: ESC Science (1/5): Was ESC-Songs erfolgreich macht
6 Min.Folge vom 11.05.2026
Viele suchen nach dem perfekten Rezept für den Sieg beim ESC, aber gibt es so etwas überhaupt? ESC-Wissen-Reporter Tobias Mayr fragt nach wie der typische ESC-Klang entsteht und über was beim ESC eigentlich gesungen wird. Sendungshinweis: "Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin" von 11.05.2026 bis 16.05.2026 um 17.55 Uhr auf ORF 1 und im Livestream. Noch mehr exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.
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