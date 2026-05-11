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ESC Science: Wissen hinter den Kulissen

ESC Science (5/5): Wie das größte TV-Event der Welt übertragen wird

ORF2Staffel 1Folge 5vom 11.05.2026
ESC Science (5/5): Wie das größte TV-Event der Welt übertragen wird

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Folge 5: ESC Science (5/5): Wie das größte TV-Event der Welt übertragen wird

6 Min.Folge vom 11.05.2026

Nur wenige Millisekunden vergehen zwischen Bühne und Bildschirm. ESC-Wissen-Reporter Tobias Mayr erklärt für Wissen hinter den Kulissen, wie das größte TV-Spektakel der Welt auf Millionen Fernsehgeräte in ganz Europa übertragen wird. Sendungshinweis: "Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin" von 11.05.2026 bis 16.05.2026 um 17.55 Uhr auf ORF 1 und im Livestream. Noch mehr exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.

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