ESC Science (5/5): Wie das größte TV-Event der Welt übertragen wirdJetzt kostenlos streamen
ESC Science: Wissen hinter den Kulissen
Folge 5: ESC Science (5/5): Wie das größte TV-Event der Welt übertragen wird
6 Min.Folge vom 11.05.2026
Nur wenige Millisekunden vergehen zwischen Bühne und Bildschirm. ESC-Wissen-Reporter Tobias Mayr erklärt für Wissen hinter den Kulissen, wie das größte TV-Spektakel der Welt auf Millionen Fernsehgeräte in ganz Europa übertragen wird. Sendungshinweis: "Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin" von 11.05.2026 bis 16.05.2026 um 17.55 Uhr auf ORF 1 und im Livestream. Noch mehr exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.
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