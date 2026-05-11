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ESC Science: Wissen hinter den Kulissen

ESC Science (2/5): Warum manche Songs als Favoriten gelten

ORF2Staffel 1Folge 2vom 11.05.2026
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Folge 2: ESC Science (2/5): Warum manche Songs als Favoriten gelten

6 Min.Folge vom 11.05.2026

Seit Wochen werden manche Songs in den Wettquoten hoch gehandelt, während andere weit abgeschlagen liegen. ESC-Wissen-Reporter Tobias Mayr schaut sich für Wissen hinter den Kulissen an, wie unser Körper unbewusst darüber entscheidet, was uns gefällt und was nicht. Sendungshinweis: "Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin" von 11.05.2026 bis 16.05.2026 um 17.55 Uhr auf ORF 1 und im Livestream. Noch mehr exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.

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