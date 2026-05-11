ESC Science (3/5): So entsteht die ShowJetzt kostenlos streamen
ESC Science: Wissen hinter den Kulissen
Folge 5: ESC Science (3/5): So entsteht die Show
6 Min.Folge vom 11.05.2026
Der Eurovision Song Contest lebt nicht nur von der Musik sondern auch von der Show. Wissen hinter den Kulissen gibt exklusive Einblicke in die Hintergrundarbeiten in der Stadthalle und verrät, warum JJs Bühnenbild im Vorjahr so erfolgreich war. Sendungshinweis: "Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin" von 11.05.2026 bis 16.05.2026 um 17.55 Uhr auf ORF 1 und im Livestream. Noch mehr exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.
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