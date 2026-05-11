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ESC Science: Wissen hinter den Kulissen
Folge 4: ESC Science (4/5): Warum der ESC viele queere Menschen anspricht
7 Min.Folge vom 11.05.2026
Der Eurovision Song Contest begeistert 70 Jahre nach seiner Erfindung Menschen von jung bis alt. Aber besonders viele queere Menschen fiebern und feiern jedes Jahr mit. ESC-Wissen-Reporter Tobias Mayr hat nachgefragt, was sie am ESC so begeistert. Sendungshinweis: "Vienna 2026 - Das Song Contest Magazin" von 11.05.2026 bis 16.05.2026 um 17.55 Uhr auf ORF 1 und im Livestream. Noch mehr exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.
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