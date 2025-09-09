Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Everest kehrt zurückJetzt kostenlos streamen
Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1
Folge 1: Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Everest kehrt zurück
Die neugierige und aufgeweckte Teenagerin Yi lebt zusammen mit ihrer Mutter und Großmutter in Shanghai. Gemeinsam mit ihren Freunden Jin und Peng hat sie bei einem früheren Abenteuer einen Yeti mit magischen Fähigkeiten kennengelernt. Der gutmütige Riese namens Everest ist für die drei zu einem verlässlichen Freund geworden. Als sich immer wieder magische Geschöpfe in ihre Welt verirren und in der Stadt für Chaos sorgen, liegt es an Yi, Everest und ihren Freunden, diesen Wesen zu helfen. Als Yi nachmittags auf ihrer Violine spielt, wird von dem Klang ein Zauber-Vogel angelockt, der sich aus der magischen Welt nach Shanghai verirrt hat. Gemeinsam mit ihren Freunden Jin und Peng will Yi ihm helfen, zurück in seine Heimat zu gelangen. Unterstützt werden sie dabei von Everest, einem gutmütigen Yeti mit magischen Fähigkeiten, dem sie einst geholfen haben, zum Himalaya zurückzukehren. Bildquelle: ORF/Universal/
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick