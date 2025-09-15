Zum Inhalt springenBarrierefrei
Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1

Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Ein Tag wie ein Kohlkopf

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 15.09.2025
Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Ein Tag wie ein Kohlkopf

Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Ein Tag wie ein KohlkopfJetzt kostenlos streamen

Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1

Folge 6: Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Ein Tag wie ein Kohlkopf

26 Min.Folge vom 15.09.2025

Yi wollte eigentlich für die Orchesterprobe üben, doch stattdessen hilft sie ihrer Mutter, Knödel auszuliefern und ihrer Oma, die besten Kohlköpfe für ihre Teigtaschen zu bekommen. Dann braucht auch noch eines von Mortys Babys alle Aufmerksamkeit. Zum Glück helfen ihr Everest, Jin und Peng, sich um das Baby zu kümmern und es zu seinem Papa zu bringen. Bildquelle: ORF/Universal/

