Folge 6: Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Ein Tag wie ein Kohlkopf
26 Min.Folge vom 15.09.2025
Yi wollte eigentlich für die Orchesterprobe üben, doch stattdessen hilft sie ihrer Mutter, Knödel auszuliefern und ihrer Oma, die besten Kohlköpfe für ihre Teigtaschen zu bekommen. Dann braucht auch noch eines von Mortys Babys alle Aufmerksamkeit. Zum Glück helfen ihr Everest, Jin und Peng, sich um das Baby zu kümmern und es zu seinem Papa zu bringen. Bildquelle: ORF/Universal/
Altersfreigabe:
0