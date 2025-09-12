Zum Inhalt springenBarrierefrei
Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 12.09.2025
26 Min.Folge vom 12.09.2025

In der Nacht vernascht Peng heimlich Unmengen von Nai Nais selbstgemachten kandierten Früchten. Am nächsten Morgen verhält er sich äußerst eigenartig. Jin kann durch seine High-Tech-Brille erkennen, dass sich etwas in Peng befindet, das dessen Körper übernimmt. Könnte es sein, dass Peng ein magisches Wesen verschluckt hat? Bildquelle: ORF/Universal/

