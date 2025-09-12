Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Peng gegen PengJetzt kostenlos streamen
Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1
Folge 4: Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Peng gegen Peng
26 Min.Folge vom 12.09.2025
In der Nacht vernascht Peng heimlich Unmengen von Nai Nais selbstgemachten kandierten Früchten. Am nächsten Morgen verhält er sich äußerst eigenartig. Jin kann durch seine High-Tech-Brille erkennen, dass sich etwas in Peng befindet, das dessen Körper übernimmt. Könnte es sein, dass Peng ein magisches Wesen verschluckt hat? Bildquelle: ORF/Universal/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0