Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1

Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Willkommen zu Hause, Everest

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 10.09.2025
Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Willkommen zu Hause, Everest

Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Willkommen zu Hause, EverestJetzt kostenlos streamen

Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1

Folge 2: Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Willkommen zu Hause, Everest

26 Min.Folge vom 10.09.2025

Yi, Peng und Jin bemerken, dass es Everest laufend schlechter geht, doch siewissen nicht, wie sie ihm helfen können. Der Geschäftsmann Mr. Burnish, welcher den Yeti einst gefangen hat und vielleicht über das nötige Wissen verfügt, verweigert jegliche Informationen. Als der weiße Riese plötzlich verschwindet, liegt es an den Kindern, ihren magischen Freund wiederzufinden. Da kommt ihnen überraschenderweise doch noch Mr. Burnish zu Hilfe. Bildquelle: ORF/Universal/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1
ORF Kids
Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1

Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen