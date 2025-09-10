Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Willkommen zu Hause, EverestJetzt kostenlos streamen
Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1
Folge 2: Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt: Willkommen zu Hause, Everest
26 Min.Folge vom 10.09.2025
Yi, Peng und Jin bemerken, dass es Everest laufend schlechter geht, doch siewissen nicht, wie sie ihm helfen können. Der Geschäftsmann Mr. Burnish, welcher den Yeti einst gefangen hat und vielleicht über das nötige Wissen verfügt, verweigert jegliche Informationen. Als der weiße Riese plötzlich verschwindet, liegt es an den Kindern, ihren magischen Freund wiederzufinden. Da kommt ihnen überraschenderweise doch noch Mr. Burnish zu Hilfe. Bildquelle: ORF/Universal/
