Everest - Der Yeti und die unsichtbare Stadt Staffel 1

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 13.09.2025
26 Min.Folge vom 13.09.2025

Jin freut sich schon sehr auf sein zukünftiges Medizinstudium. Per Post erhält er eine Schachtel mit seinem weißen Doktormantel zugestellt. Er ignoriert die Anweisung, die Box auf keinen Fall vor der Einweihungs-Zeremonie zu öffnen. Das hat ungeahnte Folgen hat, denn damit zieht er die Aufmerksamkeit eines magischen Wesens namens Morty auf sich, das kurz vor der Niederkunft steht. Bildquelle: ORF/Universal/

