Die wahre Geschichte von Dirty JohnJetzt kostenlos streamen
Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 08.10.2025: Die wahre Geschichte von Dirty John
66 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Kurz nachdem Terra den neuen Freund ihrer Mutter kennengelernt hatte, ahnte sie bereits, dass dieser nichts Gutes im Schilde führte. Johns Ziel: Die Familie Newell systematisch zu zerstören. Wird Terra zum Selbstschutz nun selbst zum Töten gezwungen?
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.