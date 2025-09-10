Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 10.09.2025: Späte Gerechtigkeit
44 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
Gina Malone verliebt sich als Teenager in Timothy Bass – einen charmanten jungen Mann, der sich bald als kontrollsüchtiger Manipulator entpuppt. Jahrzehntelang ahnt sie nichts von seiner dunklen Seite. Erst ein ungeklärter Mordfall aus ihrer Jugend bringt die Wahrheit ans Licht: DNA-Spuren entlarven Tim als Täter, 28 Jahre nach der Tat. Gina muss erkennen, dass ihr Ex-Mann ein kaltblütiger Verbrecher ist – und sie jahrelang mit einem Mörder gelebt hat. In Rückblicken erzählt sie ihre Geschichte, von subtiler Unterdrückung bis zum Gerichtsprozess. Eine erschütternde Reise durch Angst, Täuschung und späte Gerechtigkeit.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.