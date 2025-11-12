Mein Sohn brach mir das HerzJetzt kostenlos streamen
Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 12.11.2025: Mein Sohn brach mir das Herz
45 Min. Ab 12
Vickie Webbs Sohn warnte sie, dass die Polizei ihn suchen kommen könnte. Ihre mütterliche Vorahnung bestätigte sich, denn Webb Junior war schon jahrelang ein Unruhestifter. Doch Vickies Liebe sollte dieses Mal auf eine noch härtere Probe gestellt werden.
Genre: Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe: 12
12
