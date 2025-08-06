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Evil - Gesichter des Bösen

Mein Sohn, der Soziopath

TLCFolge vom 06.08.2025
Mein Sohn, der Soziopath

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 06.08.2025: Mein Sohn, der Soziopath

44 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 12

Robert Fousts Verzweiflung ging so weit, dass er die Tötung seines eigenen Sohnes in Betracht zog. Stattdessen wandte sich Robert dem Glauben zu und beschloss, sich und seine Familie in die Hände Gottes zu legen. Doch er ahnte nicht, dass dies für alle zu einer Tragödie werden sollte.

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