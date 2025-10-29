Gutaussehend und gefühlskaltJetzt kostenlos streamen
Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 29.10.2025: Gutaussehend und gefühlskalt
66 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 16
Christina Hildreth wurde zur Mittäterin, als sie dabei half, einen Tatort zu säubern. Als die Polizei vor ihrer Haustür steht, begreift Christina, dass sie sich mit einem Verrückten eingelassen hat. Doch welche Tat hatte sie unwissentlich verschleiert?
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.