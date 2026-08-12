Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 12.08.2026: Tödliche Eifersucht
45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Als Eugene erkennt, dass Satan es auf die Seele seines jungen Sohnes Tyler abgesehen hat, beginnt für ihn ein jahrelanger Kampf gegen die Dämonen. Bis er eines Tages geschockt feststellen muss, dass er den Kampf um die Seele seines Sohnes womöglich für immer verloren hat.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.