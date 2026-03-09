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Evil - Stimmen des Bösen

Der Kannibale von Skara

TLCFolge vom 09.03.2026
Der Kannibale von Skara

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Evil - Stimmen des Bösen

Folge vom 09.03.2026: Der Kannibale von Skara

88 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 16

Jamie-Lee wächst mit der Erinnerung an einen liebevollen Vater auf – bis sich ihr Leben schlagartig ändert. 2011 wird ihr Vater in Schweden wegen des Mordes an seiner Partnerin verurteilt. Die Tat schockiert das Land: Nach einem tödlichen Gewaltverbrechen zerstückelt er den Leichnam und gesteht später, Teile davon gegessen zu haben. Er meldet sich selbst bei der Polizei und wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Jahre später stellt sich Jamie-Lee der Vergangenheit. Sie trifft ihren Vater erneut und konfrontiert ihn erstmals vor laufender Kamera mit der Tat und den Folgen für ihr eigenes Leben.

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