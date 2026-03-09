Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil - Stimmen des Bösen

Enkelin ohne Herz

TLC
Enkelin ohne Herz

Enkelin ohne HerzJetzt kostenlos streamen

Evil - Stimmen des Bösen

Folge vom 09.03.2026: Enkelin ohne Herz

44 Min. Ab 16

Ashley ist ein aufgewecktes, fröhliches Kind, das behütet in der Familie aufwächst. Doch mit den Jahren verändert sie sich spürbar: Wutausbrüche, Gewalt und rücksichtslose Entscheidungen häufen sich. Ihr Vater und ihre Schwester sehen hilflos zu, wie aus der geliebten Tochter und Schwester eine Fremde wird. Die Warnzeichen werden verdrängt– bis Ashley gemeinsam mit ihrem Freund ihre eigene Großmutter brutal ermordet. Nach der schrecklichen Tat bleiben nur Schuldgefühle und der verzweifelte Wunsch nach Antworten. Erst Jahre später konfrontieren Angehörige Ashley im Gefängnis mit ihren Fragen.

