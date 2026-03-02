Evil - Stimmen des Bösen
Folge vom 02.03.2026: Kaltblütiger Enkel
45 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Josh Clark nimmt sich, was er will – Geld, Vertrauen, Chancen. Seine Familie steht jahrelang hinter ihm, schützt ihn vor Konsequenzen und hofft auf Veränderung. Besonders seine Großmutter opfert alles für ihn: Sie gibt ihm ein Zuhause, unterstützt ihn finanziell und glaubt bis zuletzt an das Gute in ihrem Enkel. Doch Joshs’ Wut und Drogenabhängigkeit geraten außer Kontrolle. Schließlich richtet sich seine Gewalt ausgerechnet gegen die Frau, die ihn am meisten geliebt hat. Nach dem Mord bleiben seine Mutter und sein Bruder fassungslos zurück. Im Gefängnis konfrontieren sie Josh mit der schrecklichen Tat.
Genre:Crime, Thriller, Biography, Drama, History
Altersfreigabe:
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.