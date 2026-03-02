Grausamer, geliebter GroßvaterJetzt kostenlos streamen
Evil - Stimmen des Bösen
Folge vom 02.03.2026: Grausamer, geliebter Großvater
Folge vom 02.03.2026
Für Katie war ihr Großvater Buster stets der liebevolle Mittelpunkt einer großen, eng verbundenen Familie: freundlich, großzügig und voller Wärme. Zwar wusste sie von seiner schwierigen Vergangenheit, doch diese schien längst überwunden. Als Buster wegen Mordes verhaftet wird, bricht Katies Welt zusammen. Plötzlich steht alles infrage, was sie über ihren Großvater zu wissen glaubte. Als einzige in der Familie hält sie Kontakt zu ihm und stellt sich der Wahrheit. In einem schonungslosen Gespräch erfährt Katie von einem Doppelleben voller Gewalt, krimineller Geschäfte und brutaler Taten.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.