Evil - Stimmen des Bösen
Folge vom 23.02.2026: Ein unfassbares Verbrechen
44 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Kristin und ihr Bruder Brandon wachsen in Pflegefamilien auf – oft getrennt, doch emotional unzertrennlich. Sie haben nur einander, und lange Zeit ist Brandon für Kristin Beschützer und Vertrauter. Doch er verändert sich dramatisch: Gewalt und dunkle Abgründe treten an die Stelle familiärer Nähe. Als Brandon schließlich ein unfassbares Verbrechen begeht und zum brutalen Mörder wird, zerbricht Kristins Welt endgültig. Trotzdem klammert sie sich an die Erinnerung ihres Bruders, den sie über alles liebte. In dieser Folge ringt Kristin um Antworten – und mit der schmerzhaften Frage, wer Brandon wirklich war.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.