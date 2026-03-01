Expedition in den Tod (1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 1: Expedition in den Tod (1)
44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
In der unwirtlichen Berglandschaft Sibiriens untersucht Josh Gates die grausamen Begebenheiten, die am Dyatlov-Pass geschahen. Dort starben 1959 neun junge Wanderer unter mysteriösen Umständen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH