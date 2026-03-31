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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Goldrausch im Atlantik

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 4vom 31.03.2026
Goldrausch im Atlantik

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 4: Goldrausch im Atlantik

45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Josh Gates folgt einer neuen Spur zum riesigen verlorenen Schatz der gesunkenen spanischen Flotte von 1715. Er kehrt an die Küsten Floridas am Atlantik zurück und schließt sich Tauchern an, um das Flaggschiff der Flotte zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 6

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