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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Jagd nach den Schlangenkönigen

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 3vom 31.03.2026
Jagd nach den Schlangenkönigen

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 3: Jagd nach den Schlangenkönigen

42 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Mit Hinweisen auf einen möglichen Durchbruch im Gepäck, kehrt Josh Gates in die Dschungel Guatemalas und zur archäologischen Ausgrabungsstätte der antiken Maya-Stadt El Mirador zurück. Wird er jetzt das Grab des Schlangenkönigs finden?

Weitere Folgen in Staffel 6

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