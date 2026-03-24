Der Piratenschatz von FloridaJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 2: Der Piratenschatz von Florida
44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Zusammen mit Meeresarchäologen und Schatzjägern sucht Josh Gates nach dem verlorenen Schatz des blutrünstigen, 1756 in Spanien geborenen Piraten Jose Gaspar.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH