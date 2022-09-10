Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 10.09.2022: Ufos am Popocatepetl
44 Min.Folge vom 10.09.2022Ab 12
Der 5400 Meter hohe Popocatepetl in Mexiko zählt zu den größten aktiven Vulkanen der Welt. Er befindet sich 70 Kilometer südwestlich von Mexiko-Stadt und in seinem Schatten leben über 20 Millionen Menschen. Die Gefahr eines größeren Ausbruchs ist so hoch, dass die Behörden eine permanente Videoüberwachung eingerichtet haben. Aber die Kameras zeichnen angeblich nicht nur vulkanische Aktivitäten auf. Augenzeugen berichten von seltsamen schwebenden Lichtern und mysteriösen Flugobjekten. Sind am „El Popo“, wie der Berg auch genannt wird, Ufos unterwegs?
