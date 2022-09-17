Yacumama – die Mutter des WassersJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 17.09.2022: Yacumama – die Mutter des Wassers
45 Min.Folge vom 17.09.2022Ab 12
Das Amazonasbecken erstreckt sich auf einer Fläche von sieben Millionen Quadratkilometern über den gesamten nördlichen Teil von Südamerika. An manchen Orten ist das Blätterdach im Regenwald so dicht, dass nur ein Prozent der Sonnenstrahlen auf den Boden trifft. Und im Unterholz geht angeblich eine mythische Kreatur auf Beutejagd. Der Legende nach handelt es sich bei dem mysteriösen Wesen um eine riesige Schlange mit funkelnden Augen und furchterregenden Zähnen. Die indigenen Ureinwohner der Region nannten sie „Jacumama“, die Mutter des Wassers.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.