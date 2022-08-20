Das Seeungeheuer im Iliamna-SeeJetzt kostenlos streamen
Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 20.08.2022: Das Seeungeheuer im Iliamna-See
Jessica Chobot und Phil Torres haben in dieser Folge Bärenspray im Gepäck, um in Alaska hungrige Raubtiere abzuwehren. Die beiden Forscher:innen gehen in der abgeschiedenen Wildnis des nördlichsten US-Bundesstaates Berichten über ein Ungeheuer auf den Grund. Das Monster lauert angeblich im bis zu 300 Meter tiefen Iliamna-See auf Beute. In den Legenden der Ureinwohner ist von einem zehn Meter langen Wesen mit einem wolfsartigen Kopf und rasiermesserscharfen Zähnen die Rede. Und ein Buschpilot behauptet, er hätte die Kreatur mit seinen eigenen Augen gesehen.
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
