Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 30.07.2022: Die Geister von Fort Morgan, Teil 2
44 Min.Folge vom 30.07.2022Ab 12
Wird das Fort Morgan von missmutigen Geistern heimgesucht? In der 188 Jahre alten Befestigungsanlage starben fast 1000 Soldaten und jeder Winkel des Gemäuers aus Backstein und Granit erzählt eine düstere Geschichte. Besucher haben dort angeblich Stimmen und seltsame Geräusche gehört. Jessica Chobot und Phil Torres gehen den Grusel-Storys im US-Bundesstaat Alabama auf den Grund. Dabei werden sie von zwei erfahrenen Profis unterstützt. Amy Bruni und Adam Berry sind in Fachkreisen angesehen. Sie erforschen schon seit vielen Jahren paranormale Phänomene.
