Expedition X - Dem Unheimlichen auf der Spur
Folge vom 06.08.2022: Die Küste der Schiffswracks
45 Min.Folge vom 06.08.2022Ab 12
Der Lake Superior zählt mit einer Fläche von 82 000 Quadratkilometern zu den größten Süßwasserseen der Erde. Den tosenden Fluten des riesigen Gewässers fielen in den vergangenen zwei Jahrhunderten unzählige Schiffe und Seeleute zum Opfer. Wegen der vielen Tragödien glauben manche Menschen, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Immer wieder gibt es Schilderungen über merkwürdige Erscheinungen und in einem Augenzeugen-Video sind seltsame Lichter zu sehen, die über dem Wasser schweben. Handelt es sich dabei um Signale aus dem Jenseits?
Genre:Dokumentation, Abenteuer, Paranormal
Altersfreigabe:
12
