Experte für Alles

ProSiebenStaffel 1Folge 24vom 23.12.2025
Folge 24: Best of Undercover-Drehs

54 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Klaas Heufer-Umlauf testet, experimentiert und ist für seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Suche nach Tipps und Tricks für alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Alltagsthemen. Wird er gemeinsam mit Expert:innen und Gästen die Herausforderung meistern und ein "EXPERTE FÜR ALLES"? Heute gibt es ein weiteres Best of der ersten Staffel.

Experte für Alles
ProSieben
