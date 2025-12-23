Best of Undercover-DrehsJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 24: Best of Undercover-Drehs
54 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Klaas Heufer-Umlauf testet, experimentiert und ist für seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Suche nach Tipps und Tricks für alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Alltagsthemen. Wird er gemeinsam mit Expert:innen und Gästen die Herausforderung meistern und ein "EXPERTE FÜR ALLES"? Heute gibt es ein weiteres Best of der ersten Staffel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Experte für Alles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren