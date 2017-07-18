Explorers: Adventures of the Century
Folge 8: Das Kristall-Labyrinth
25 Min.Folge vom 18.07.2017Ab 12
Tauchlegende Brian Kakuk glaubt, dass zwei der größten Höhlensysteme auf den Bahamas in Wirklichkeit ein einziges riesiges sind – und er ist entschlossen, das zu beweisen.
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Explorers: Adventures of the Century
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Altersfreigabe:
12
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