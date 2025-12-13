Eyeshield 21
Folge 70: Musashi ist hier
23 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12
Die Seibu Wild Gunmen führen im Match gegen die Devil Bats. Yoichi und seine Kameraden müssen sich nun dringend eine Strategie überlegen, um das Spiel doch noch für sich zu entscheiden. Musashi beobachtet die Partie währenddessen vom Krankenzimmer seines Vaters aus.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH