Eyeshield 21
Folge 68: Beweis wahrer Schnelligkeit
23 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12
Im Halbfinale treffen die Devil Bats auf die Seibu Wild Gunmen - und somit stehen sich auch Riku und Sena auf dem Spielfeld gegenüber. Riku macht jedoch schnell klar, dass er keine Rücksicht auf seinen Freund nehmen wird und nur ein Ziel vor Augen hat: den Sieg.
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH