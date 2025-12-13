Der Gegenangriff des TeufelsJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 71: Der Gegenangriff des Teufels
23 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12
Das Halbfinale zwischen den Devil Bats und den Wild Gunmen geht weiter und so auch das Duell zwischen den ehemaligen Freunden Riku und Sena. Beide Mannschaften können Punkte gutmachen, doch wer wird siegreich aus dem Spiel hervorgehen?
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH