ProSieben MAXXStaffel 1Folge 69vom 20.12.2025
Folge 69: Ein Spielfeld voller Verzweiflung

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Die Devil Bats befinden sich noch immer im Spiel gegen die Seibu Wild Gunmen. Beide Mannschaften haben diverse Tricks im Gepäck und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sena und seine Kameraden verlassen sich auf die Fähigkeiten, die sie in ihrem Spezialtraining erlangt haben. Werden sie die Gegner damit bezwingen können?

