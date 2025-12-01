Ein Spielfeld voller VerzweiflungJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 69: Ein Spielfeld voller Verzweiflung
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Die Devil Bats befinden sich noch immer im Spiel gegen die Seibu Wild Gunmen. Beide Mannschaften haben diverse Tricks im Gepäck und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sena und seine Kameraden verlassen sich auf die Fähigkeiten, die sie in ihrem Spezialtraining erlangt haben. Werden sie die Gegner damit bezwingen können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH